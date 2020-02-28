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Кыштым примет театральный марафон «Огонь Победы»

Сегодня, 12:42 Категория: Культура
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В рамках марафона «Огонь Победы» в Кыштыме 1 апреля в 13 часов в Доме культуры металлургов состоится спектакль «Петрушка на войне». Постановку представит Челябинский Государственный театр кукол имени В. А. Вольховского.

 

Гастрольный марафон театральных постановок «Огонь Победы» проводится в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спектакли покажут с 4 марта по 29 апреля в тех муниципалитетах, где нет своих театров. Зрители увидят трогательные истории военных лет.

 

Марафон «Огонь победы» проводится при поддержке губернатора Челябинской области и министерства культуры региона.

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Теги: Кыштым Огонь победы Театральный марафон 75 лет Победы Алексей Текслер

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