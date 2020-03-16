В Кыштыме отменён большой концерт

Сегодня, 16:00 Категория: Культура

1 042

0

Такое решение было принято сегодня руководством АО «Радиозавод». С целью профилактики респираторно-вирусных инфекций, коронавируса и недопущения распространения заболеваемости решено ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Так, в ДК «Победа» уже отменён большой концерт, который должен был состояться послезавтра, 18 марта. Ожидался приезд заслуженного артиста России Владислава Агафонова, специального гостя, сына Жени Белоусова Романа, ВИА «Верные сердца»…

По вопросам возврата билетов можно обращаться в кассу ДК в будние дни с 15 до 19 часов.

Как сообщили сайту «КР» во Дворце культуры «Победа», до празднования юбилея радиозавода, которое намечено на 4 апреля, отменены все другие концерты приезжих артистов в ведомственном ДК, а также проведение выставок.