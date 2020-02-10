В Кыштыме продлён карантин в школах, отменены некоторые культурно-массовые мероприятия

Сегодня, 08:40 Категория: Медицина

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Сегодня в администрации Кыштымского городского округа состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Было принято решение о продлении карантина в школах и учреждениях дополнительного образования по 18 февраля включительно.

Также ограничено проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях в целях недопущения распространения заболеваемости.

В Кыштыме в связи с карантином 13 февраля отменён информационный день министерства социальных отношений Челябинской области, а также выставка – ярмарка «Весенний подарок» в ДК металлургов и концерт «Гармонь собирает друзей» в Народном доме, которые должны были состояться 15 февраля.