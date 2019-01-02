» » В Кыштыме введён карантин в связи с увеличением вирусных заболеваний

В Кыштыме введён карантин в связи с увеличением вирусных заболеваний

Автор: КР от Сегодня, 17:46 Категория: Медицина

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

В постановлении главного санитарного врача Челябинской области указывается, что во всех муниципалитетах запрещено до отмены карантина проведение культурно-массовых мероприятий. В медицинских и социальных учреждениях введён обязательный масочный режим.

 

С начала этого года в больницу Кыштыма обратились 754 человека с симптомами острых респираторно-вирусных инфекций и острых респираторных заболеваний. Диагноз «грипп» в период с 1 по 30 января не был подтверждён ни у одного жителя Кыштыма.

 

–  Введено ограничение на посещение пациентов, которые находятся на стационарном лечении, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Карантин продлится до особого распоряжения Роспотребнадзора.

 

Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштыма, с 28 января учебный процесс пока приостановлен только в восьмом классе школы № 3.

 

Отметим, что в соседнем Озёрске ситуация куда более серьёзная. До 5 февраля там на карантин закрыли все школы.

 

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter