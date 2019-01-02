В Кыштыме введён карантин в связи с увеличением вирусных заболеваний Автор: КР от Сегодня, 17:46 Категория: Медицина 0 В постановлении главного санитарного врача Челябинской области указывается, что во всех муниципалитетах запрещено до отмены карантина проведение культурно-массовых мероприятий. В медицинских и социальных учреждениях введён обязательный масочный режим. С начала этого года в больницу Кыштыма обратились 754 человека с симптомами острых респираторно-вирусных инфекций и острых респираторных заболеваний. Диагноз «грипп» в период с 1 по 30 января не был подтверждён ни у одного жителя Кыштыма. – Введено ограничение на посещение пациентов, которые находятся на стационарном лечении, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Карантин продлится до особого распоряжения Роспотребнадзора. Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштыма, с 28 января учебный процесс пока приостановлен только в восьмом классе школы № 3. Отметим, что в соседнем Озёрске ситуация куда более серьёзная. До 5 февраля там на карантин закрыли все школы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить