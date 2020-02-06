В Кыштыме все школы закрыли на карантин

Сегодня, 13:50 Категория: Медицина

363

0

Такое решение было принято сегодня в администрации Кыштымского городского округа на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Учебный процесс приостановлен с сегодняшнего дня по 12 февраля включительно.

– Двенадцатого февраля состоится очередное заседание комиссии, на котором будет решаться вопрос о продлении, либо прекращении карантинных мероприятий, – пояснила только что заместитель главы округа по социальной сфере Елена Саланчук.

По словам Елены Юрьевны, введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» состоятся, поскольку они будут проходить в предстоящую субботу на свежем воздухе.

– Также мы проанализировали ситуацию по наличию в аптеках медицинских масок, – продолжает Елена Саланчук. – Не во всех аптеках они имеются на сегодняшний день в продаже. Кроме того, мы располагаем информацией, что очередная партия масок, которая поступит в аптеки нашего города завтра-послезавтра, может быть уже по завышенной цене – от 20 рублей за штуку. Если подобные факты подтвердятся, мы вынуждены будем обращаться в региональное Управление федеральной антимонопольной службы.