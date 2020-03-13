В Кыштыме во Дворце культуры выступят Витас и Игорь Тальков

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Уже в апреле кыштымские зрители смогут попасть на концерты звёзд российской эстрады. Концертный план ДК «Победа» расписан буквально по неделям.

Откроет череду выступлений народный ансамбль «Митрофановна» с программой «Никто тебя не любит так, как я!» Любителей народной песни приглашают в ДК пятого апреля в 14 часов. Билеты стоимостью 300 рублей уже есть в кассах Дворца культуры.

Спустя несколько дней, 16 апреля в 19 часов вечера, на сцену этого же ДК выйдет Игорь Тальков-младший – российский музыкант, автор песен и исполнитель, как две капли похожий на своего известного в 90-е годы отца – Игоря Талькова. Он исполнит не только свои песни, но и хиты Талькова-старшего, такие как «Я вернусь», «Чистые пруды» и другие… Стоимость билетов - 500 рублей.

Завершающим апрельским аккордом станет концерт некогда популярной звезды эстрады Витаса. В своё время он получил известность благодаря исполнению музыкальных произведений чистейшим фальцетом. В Кыштыме он выступит с участием инструментальной группы «Дива». Концерт Витаса состоится 29 апреля в 18 часов. Билеты, стоимость которых варьируется от 1200 до 2000 рублей, также можно приобрести в кассе ДК «Победа».