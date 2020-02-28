В Кыштыме уже сегодня установят масленичный столб

Сегодня, 13:56 Категория: Культура

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Как уже сообщалось на нашем сайте, завтра, 29 февраля, на городской площади Карла Маркса развернутся народные гуляния. Кыштымцы с песнями и шутками будут провожать зиму и встречать весну.

Работники культуры подготовили большую программу с участием творческих коллективов не только нашего города, но и Челябинска. По традиции, на городской площади разместятся и спортивные площадки.

Как сказала сайту «КР» и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Елена Симонова, детвора сможет посостязаться в ловкости и силе на деревянном буме, в перетягивании каната, а также «примерить» ходули и посоревноваться в игре в дартс. Кыштымские силачи смогут потягать гирю. Однако главным развлечением, как всегда, станет покорение масленичного столба. Его планируется установить уже сегодня. Главный приз – живой петух – также ждёт своего нового хозяина. Голосистого символа Масленицы организаторы спортивных состязаний купили на одном из частных подворий за 500 рублей.

Начало праздника в полдень. С 13 часов начнут работать спортивные площадки. Лазание на столб начнётся ориентировочно в 13 часов 40 минут.