Масленица в Кыштыме: как Медведь за мужиками охотился

Автор: КР от Сегодня, 14:23 Категория: Общество

Сегодня в Кыштыме с размахом отмечают Масленицу. К полудню на площадь Карла Маркса потянулись жители и гости нашего города. Их встречали ряженые, скоморохи и ростовые куклы. Волонтёры зазывали всех в хороводы и приглашали поучаствовать в народных играх.

Однако народ тянулся сперва не к играм, а к сытному ряду, который манил к себе дымком шашлыка и запахом свежей выпечки. Почти в каждой торговой точке нашлось место главному символу Масленицы – блинам. Их предлагали отведать со сгущёнкой, со сметаной, с мясом, с творогом.

Праздничное действо развернулось и на сцене. Озорными песнями публику «разогревали» вокальный ансамбль «Календарь» под руководством Владимира Русинова, городской хор под руководством заслуженного работника культуры Анатолия Морозова, а также детский народный ансамбль «Гусельки» Ольги Четверниной. Кроме того, можно было принять участие в различных конкурсах. В одном из них работнику культуры в костюме медведя участников пришлось в прямом смысле слова тащить на себе: мужчины не спешили подниматься на сцену.

По традиции, управление по физической культуре и спорту развернуло на площади несколько площадок. Детвора мерялась силой в перетягивании каната и боях мешками, а взрослые залезали на девятиметровый столб и тягали 24-килограммовую гирю.

Главный приз за покорение масленичного столба – живой петух –

достался 18-летнему работнику ООО «Комбикорма» Виталию Груздеву. Как сказал он нашему сайту, на его подворье в частном доме есть и куры, и петухи, поэтому новому голосистому жильцу здесь будут только рады.

А самым выносливым в жиме гири оказался кыштымец Евгений Волков. Он поднял спортивный снаряд 101 раз! Хотя его результат мог быть ещё выше: силача остановили, поскольку организаторы уже попросту устали считать.

Гуляния завершились традиционным сжиганием чучела.