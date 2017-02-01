В Кыштыме специально для празднования Масленицы вручную сшили медведя

Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Культура

В этом году традиционные масленичные гуляния и проводы русской зимы будут отмечаться довольно рано. В Кыштыме уже в следующую субботу, 25 февраля, на городской площади с 12 до 15 часов состоится праздник «Широкая масленица».

Как всегда, гостей ждут народные игры и забавы, а также сытные ряды с блинами, шашлыками, пловом и аппетитной выпечкой. Управление по физической культуре и спорту подготовит шесть площадок для всех желающих – перетягивание каната, жим гири, бои мешками. Можно будет также пройтись на ходулях, сразиться в дартс ну и, конечно же, покорить десятиметровый столб, чтобы получить главный трофей праздника.

– Ежегодно мы стараемся удивить кыштымцев какими-то изюминками праздничной программы, – сказала сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва. – Не буду раскрывать все сюрпризы. Скажу только об одном: на этой Масленице все увидят большую ростовую куклу – медведя. Он сшит из меха, вручную, работниками нашей клубной системы. Над его изготовлением коллеги трудились около двух месяцев.

В проведении праздника будут задействованы не только работники культуры, но и волонтёры. Полсотни школьников и студентов будут зазывать жителей нашего города и его гостей в большой хоровод и игрища.

Народные гуляния внесут коррективы и в маршруты движения транспорта. В этот день с 11:30 до 15 часов будет закрыто движение через городскую площадь.