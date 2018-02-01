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В Кыштыме богатырши будут бороться с мужскими слабостями

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Культура

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В этом году кыштымцы будут провожать зиму как никогда рано – 17 февраля. Именно в этот день на городской площади пройдут массовые масленичные гуляния.

 

По традиции, здесь разместится пять спортивных площадок, рассчитанные на любой возраст и силу. А самые выносливые смогут покорить десятиметровый столб. Кому удастся это сделать, получат подарки от управления по физической культуре, спорту и туризму и от спонсоров праздника. Главный приз – живой петух.

 

Насыщенной будет и культурная программа. Работники централизованной клубной системы уже продумывают сценарий. Новшеством станет богатырская тема. Причём в роли защитников земли русской выступят женщины. По задумке режиссёров, богатырши будут бороться с мужскими слабостями.

 

Праздничное действо развернётся и на главной трибуне города. Городской хор под руководством заслуженного работника культуры РФ Анатолия Морозова выступит с новым репертуаром.

 

Празднование Масленицы начнётся в 12 часов.

 

 

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