В Кыштыме на Масленицу сожгут не одно чучело зимы

Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Культура

В этом году проводы зимы в нашем городе пройдут в субботу, 9 марта. На площади Карла Маркса народное гуляние начнётся в 12 часов. Здесь же развернётся и праздничная ярмарка.

Волонтёры уже сейчас репетируют флешмоб. Управление по физической культуре, спорту и туризму готовится развернуть несколько спортивных площадок. Самые ловкие, меткие и сильные получат призы.

По традиции, смельчаки смогут посостязаться в покорении деревянного столба. Главным трофеем на нём станет живой петух.

А на импровизированной сцене перед трибуной выступят музыканты и артисты.

– В программе проводов зимы будут игры, выступления местных творческих коллективов и театрализованное представление, – сказал сайту «КР» культорганизатор Народного дома Максим Царапкин. – Пока сценарий ещё не утверждён, программа дополняется. Известно, что работники предприятий города должны будут сделать чучела. В финале праздника их сожгут.

Кстати, в этом году Масленица начнётся 4 марта, а закончится 10-го. Со следующего дня начинается Великий пост, который продлится до 27 апреля. Соответственно, 28 апреля по православному календарю будет отмечаться Пасха.