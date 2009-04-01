В Кыштыме на Масленицу сожгут не одно чучело зимы Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Культура 0 В этом году проводы зимы в нашем городе пройдут в субботу, 9 марта. На площади Карла Маркса народное гуляние начнётся в 12 часов. Здесь же развернётся и праздничная ярмарка. Волонтёры уже сейчас репетируют флешмоб. Управление по физической культуре, спорту и туризму готовится развернуть несколько спортивных площадок. Самые ловкие, меткие и сильные получат призы. По традиции, смельчаки смогут посостязаться в покорении деревянного столба. Главным трофеем на нём станет живой петух. А на импровизированной сцене перед трибуной выступят музыканты и артисты. – В программе проводов зимы будут игры, выступления местных творческих коллективов и театрализованное представление, – сказал сайту «КР» культорганизатор Народного дома Максим Царапкин. – Пока сценарий ещё не утверждён, программа дополняется. Известно, что работники предприятий города должны будут сделать чучела. В финале праздника их сожгут. Кстати, в этом году Масленица начнётся 4 марта, а закончится 10-го. Со следующего дня начинается Великий пост, который продлится до 27 апреля. Соответственно, 28 апреля по православному календарю будет отмечаться Пасха. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Admin Сегодня, 08:55 Группа: Администраторы Регистрация: 1.04.2009 Статус: 71 комментарий 3 публикации Цитата: KardanЦитата: romspashkovНарод теперь что бы подтянуть живот Уважаемый модератор! Уберите пожалуйста эту рекламную помойку с сайта. Желательно вместе с её автором. Автор(ы) в бане и их там уже много, сообщения удалены. С сегодняшнего дня все комментарии, в том числе от зарегистрированных посетителей, будут публиковаться после премодерации. 0 Цитата Kardan Сегодня, 06:06 Группа: Посетители Регистрация: 11.12.2011 Статус: 184 комментария 0 публикаций Цитата: romspashkovНарод теперь что бы подтянуть живот Уважаемый модератор! Уберите пожалуйста эту рекламную помойку с сайта. Желательно вместе с её автором. 0