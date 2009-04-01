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В Кыштыме на Масленицу сожгут не одно чучело зимы

Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Культура

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В этом году проводы зимы в нашем городе пройдут в субботу, 9 марта. На площади Карла Маркса народное гуляние начнётся в 12 часов. Здесь же развернётся и праздничная ярмарка.

 

Волонтёры уже сейчас репетируют флешмоб. Управление по физической культуре, спорту и туризму готовится развернуть несколько спортивных площадок. Самые ловкие, меткие и сильные  получат призы.

 

По традиции, смельчаки смогут посостязаться в покорении деревянного столба. Главным трофеем на нём станет живой петух.

 

А на импровизированной сцене перед трибуной выступят музыканты и артисты.

 

– В программе проводов зимы будут игры, выступления местных творческих коллективов и театрализованное представление, – сказал сайту «КР» культорганизатор Народного дома Максим Царапкин. – Пока сценарий ещё не утверждён, программа дополняется. Известно, что работники предприятий города должны будут сделать чучела. В финале праздника их сожгут.

 

Кстати, в этом году Масленица начнётся 4 марта, а закончится 10-го. Со следующего дня начинается Великий пост, который продлится до 27 апреля. Соответственно, 28 апреля по православному календарю будет отмечаться Пасха.

 


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  • Admin

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Цитата: Kardan
Цитата: romspashkov
Народ теперь что бы подтянуть живот

 
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  • Kardan

  • Сегодня, 06:06
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  • Регистрация: 11.12.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • 184 комментария
  • 0 публикаций
Цитата: romspashkov
Народ теперь что бы подтянуть живот
 
Уважаемый модератор! Уберите пожалуйста эту рекламную помойку с сайта. Желательно вместе с её автором.
 
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