В Кыштыме выступят светские и духовные хоры России и Зарубежья

Сегодня, 14:29 Категория: Культура

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В этом году в нашем городе снова пройдёт Международный фестиваль духовной музыки. Ежегодно в конце лета – начале осени на нескольких концертных площадках Кыштыма выступают светские и духовные хоры России и Зарубежья.

В министерстве культуры Челябинской области сообщили, что в 2020 году в регионе запланировано порядка 160 мероприятий. Большинство уже стали традиционными. Самые масштабные в списке летние фестивали – Бажовский, Ильменский, а также Сабантуй. В списке числятся фестивали Бутмана, Мацуева, «Дебаркадер», «ФотоФест», «Синегорье», «Сцена», фестиваль духовной музыки в Кыштыме, джазовый форум «Какой удивительный мир» и ряд других.

– В этом году у нас сразу два грандиозных повода. Большой цикл мероприятий будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: концерты, спектакли, выставки, встречи, лекции, кинопоказы, в общей сложности порядка 20 крупных мероприятий. Другой масштабный комплекс пройдет в рамках культурной программы саммитов ШОС и БРИКС, – уточнил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.