В Кыштыме из-за плохой погоды открытие международного фестиваля духовной музыки перенесли в храм Рождества Христова Автор: КР от Вчера, 10:29 Категория: Культура 0 Завтра, 30 августа, в Христорождественском храме состоится открытие IV международного фестиваля духовной музыки. Ранее планировалось провести Гала-концерт под открытым небом у Народного дома. Но из-за ухудшения погодных условий оргкомитет принял решение перенести площадку. Выступление известных хоровых коллективов России и Сербии начнётся на час позже – в 19 часов. Это связано с тем, чтобы зрители не опоздали на концерт, полагаясь на информацию, указанную в билетах. В день открытия фестиваля на подмостки храма Рождества Христова выйдут хор академического культурно-художественного объединения «Ива Лоба Рибар» из Сербии, Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», мужской хор «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга, Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко и хоровая капелла Тюменской филармонии. Послезавтра, 31 августа, в 16 часов в храме Рождества Христова выступят музыканты из Тюмени. А 1 сентября в ДК металлургов в 16 часов начнётся концерт мужского хора «Оптина пустынь». Кроме того, в первый день осени над городским прудом в парке у Белого дома разольётся колокольный звон. Звонари из Кыштыма и Челябинска не только порадуют зрителей разноголосьем колоколов, но и проведут мастер-классы. Их выступление начнётся в 12 часов. Фестиваль пройдёт при поддержке врио губернатора Алексея Текслера и регионального министерства культуры. Помимо нашего города, дни духовной музыки состоятся в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Сатке, Карталах, Златоусте, Южноуральске, Пласте, Варне и в посёлке Красногорский. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить