В Кыштыме из-за плохой погоды открытие международного фестиваля духовной музыки перенесли в храм Рождества Христова

Автор: КР от Вчера, 10:29 Категория: Культура

Завтра, 30 августа, в Христорождественском храме состоится открытие IV международного фестиваля духовной музыки.

Ранее планировалось прове­сти Гала-концерт под откры­тым небом у Народного дома. Но из-за ухудшения погодных условий оргкомитет принял решение перенести площадку.

Выступление известных хо­ровых коллективов России и Сербии начнётся на час позже – в 19 часов. Это связано с тем, чтобы зрители не опоздали на концерт, полагаясь на инфор­мацию, указанную в билетах.

В день открытия фестиваля на подмостки храма Рождества Христова выйдут хор академического культурно-ху­дожественного объединения «Ива Лоба Рибар» из Сербии, Уральский государственный камерный хор Пермской фи­лармонии, ансамбль древнерус­ской духовной музыки «Сирин», мужской хор «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга, Челябин­ский камерный хор имени Вале­рия Михальченко и хоровая ка­пелла Тюменской филармонии.

Послезавтра, 31 августа, в 16 часов в храме Рождества Христова вы­ступят музыканты из Тюмени. А 1 сентября в ДК металлургов в 16 часов начнётся концерт муж­ского хора «Оптина пустынь».

Кроме того, в первый день осени над городским прудом в парке у Белого дома разольёт­ся колокольный звон. Звона­ри из Кыштыма и Челябинска не только порадуют зрителей разноголосьем колоколов, но и проведут мастер-классы. Их вы­ступление начнётся в 12 часов.

Фестиваль пройдёт при под­держке врио губернатора Алек­сея Текслера и регионального министерства культуры. Помимо нашего города, дни духовной музыки состоятся в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миас­се, Сатке, Карталах, Златоусте, Южноуральске, Пласте, Варне и в посёлке Красногорский.