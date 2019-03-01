Жителей Кыштыма приглашают встретиться с лучшими сноубордистами России и зарубежья

Автор: КР от Сегодня, 12:49 Категория: Спорт

В эту субботу, 23 марта, в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» пройдёт международный фестиваль фристайла и сноуборда.

На старт выйдут спортсмены из России и зарубежья. Соревнования будут проводиться в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр.

Кроме того, зрителей ждут показательные выступления от лучших райдеров России и Европы, будут ди-джей, ведущий, аниматоры. Выступит танцевальный шоу-балет, а также будет проведен розыгрыш призов от партнёров соревнований.

Вход свободный. Добраться до «Солнечной долины» из Челябинска можно на мультимодальном маршруте «Снегирь». Подробная информация о мероприятии на сайте, а также в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук.



Напомним, фестиваль Russian Freestyle Games впервые прошёл в «Солнечной долине» в 2015 году. До этого соревнования такого уровня проводили в Сочи.



