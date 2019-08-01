В Кыштыме поступили в продажу билеты на международный фестиваль духовной музыки

Автор: КР от Сегодня, 11:58 Категория: Культура

В Кыштыме утверждена программа IV международного фестиваля духовной музыки. Его открытие пройдёт 30 августа в 18 часов у Народного дома.

Перед зданием смонтируют большие светодиодные экраны. Зрители услышат хор академического культурно-художественного объединения «Ива Лоба Рибар» из столицы Сербии Белграда, Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», мужской хор «Оптина пустынь» и Челябинский камерный хор имени В. Михальченко.

На следующий день на втором этаже храма Рождества Христова состоится концерт хоровой капеллы Тюменской филармонии. Выступление начнётся в 16 часов.

Завершится фестивальная программа 1 сентября на сцене Дома культуры металлургов. Там состоится концерт мужского хора «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга. Зрителей здесь ждут в 16 часов.

Билеты на открытие фестиваля 30 августа и хорового выступления в Христорождественской церкви 31 августа продаются в кассе Народного дома. Билеты на концерт 1 сентября можно купить в кассе Дома культуры металлургов.