Школьники из Кыштыма побывали на Кремлёвской ёлке

Вчера, 10:00 Категория: Культура

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Кыштымские школьники Ульяна Бабушкина, Иван Зотов, Иван Чирков и Анастасия Швейкина побывали на новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве. Они вошли в состав челябинской делегации.

Всего на праздник в столицу из нашего региона поехали 120 ребят. Ещё на челябинском железнодорожном вокзале им всем подарили рюкзаки, толстовки, шапки, шарфы и варежки с логотипом «Южный Урал». По приезду в Москву детей встретили водители в костюмах Деда Мороза. Вместе с ними школьники отправились до гостиницы «Измайлово», где они и жили несколько дней.

Как рассказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, наши ребята посетили планетарий. Узнали его историю и развитие астрономии, посмотрели коллекцию метеоритов, которая состоит из 113 образцов, в разное время упавших на нашу планету. Посетили Большой Звёздный зал. Он рассчитан на 356 посетителей и имеет самый большой в Европе купольный экран диаметром 25 метров.

Затем дети отправились в Государственный Кремлёвский Дворец. Прогулялись по главной достопримечательности Москвы – Красной площади и услышали бой курантов.

В Кремлёвский Дворец съехались пять с половиной тысяч школьников со всей России – лучшие ученики, победители олимпиад, конкурсов. Для них подготовили музыкальную феерию, где действующими лицами стали герои сказок, мультфильмов и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. На третий день своего пребывания в столице кыштымские ребята посетили «Мосфильм», где им рассказали, как снимаются фильмы.