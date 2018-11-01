В Кыштыме на медеэлектролитном заводе побывали школьники из Челябинска

Автор: КР от Сегодня, 17:39 Категория: Образование

В дни осенних каникул Русская медная компания организовала для учеников челябинского лицея №82 технотур. Школьники побывали на Кыштымском медеэлектролитном заводе и на металлургическом предприятии «Карабашмедь».

Знакомство с градообразующим предприятием нашего города началось с музея. Затем дети побывали в медеплавильном цехе, где из черновой меди получают медные аноды. Увидели школьники и цех электролиза меди, где производят чистую катодную медь. А также узнали, как из медных пластин делают медную катанку.

– Мы рады школьникам не только из других городов, но и из Кыштыма, – сказал сайту «КР» заместитель генерального директора по общим вопросам Кыштымского медеэлектролитного завода Владимир Сёмин. – У нас уже побывали одинадцатиклассники из школы №13 и девятиклассники со второй. На таких экскурсиях мы бы хотели видеть учеников старше 14 лет, которым уже преподают химию. Тогда для них будут гораздо интереснее и познавательнее такие экскурсии.