В Кыштыме на медеэлектролитном заводе побывали школьники из Челябинска Автор: КР от Сегодня, 17:39 Категория: Образование 0 В дни осенних каникул Русская медная компания организовала для учеников челябинского лицея №82 технотур. Школьники побывали на Кыштымском медеэлектролитном заводе и на металлургическом предприятии «Карабашмедь». Знакомство с градообразующим предприятием нашего города началось с музея. Затем дети побывали в медеплавильном цехе, где из черновой меди получают медные аноды. Увидели школьники и цех электролиза меди, где производят чистую катодную медь. А также узнали, как из медных пластин делают медную катанку. – Мы рады школьникам не только из других городов, но и из Кыштыма, – сказал сайту «КР» заместитель генерального директора по общим вопросам Кыштымского медеэлектролитного завода Владимир Сёмин. – У нас уже побывали одинадцатиклассники из школы №13 и девятиклассники со второй. На таких экскурсиях мы бы хотели видеть учеников старше 14 лет, которым уже преподают химию. Тогда для них будут гораздо интереснее и познавательнее такие экскурсии. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить