Школьники из Кыштыма побывали в высшем авиационном училище Автор: КР от Вчера, 15:00 Категория: Образование 0 В Челябинском высшем военном авиационном краснознамённом училище штурманов состоялся День открытых дверей. В мероприятии приняли участие 65 юнармейцев и кадет из кыштымских школ № 2, 3, 4 и 11. Курсанты ЧВВАКУШ рассказали ребятам об условиях поступления в высшее учебное заведение, распорядке дня, о распределении по месту службы после окончания ВУЗа. Школьники посмотрели условия проживания в казармах училища и быт будущих штурманов. Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, дети посетили выставку оружия, где ознакомились со старыми и новыми образцами автомата Калашникова, современными видами вооружения. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить