Школьники из Кыштыма побывали в высшем авиационном училище

Автор: КР от Вчера, 15:00 Категория: Образование

В Челябинском высшем военном авиационном краснознамённом училище штурманов состоялся День открытых дверей. В мероприятии приняли участие 65 юнармейцев и кадет из кыштымских школ № 2, 3, 4 и 11.

Курсанты ЧВВАКУШ рассказали ребятам об условиях поступления в высшее учебное заведение, распорядке дня, о распределении по месту службы после окончания ВУЗа.

Школьники посмотрели условия проживания в казармах училища и быт будущих штурманов.

Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, дети посетили выставку оружия, где ознакомились со старыми и новыми образцами автомата Калашникова, современными видами вооружения.