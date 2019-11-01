Кыштым посетили участники медиаэкспедиции

Автор: КР от Сегодня, 12:17 Категория: Образование

Фото с сайта областного центра дополнительного образования детей

В нашем городе побывали 20 школьников из пяти городов Челябинской области. Вместе с ними Кыштым посетил даже гость из Самары. Все они увлекаются фото и видеосъёмкой и стали участниками медиаэкспедиции.

Во время путешествия по окрестностям Кыштымского городского округа юные медийщики посетили озеро Увильды, исследовали Сугомакскую пещеру и покорили гору Сугомак. Помимо этого побывали в историческом центре нашего города и на каолиновом карьере.

В рамках образовательной программы школьники самостоятельно работали над созданием видеоролика: от написания сценария до монтажа.

Отметим, что медиаэкспедиция – это масштабный проект, направленный на проведение выездных медиашкол для школьников и студентов. Они знакомятся с историей мест, культурой, природой, а также проходят обучение навыкам фото и видеосъёмки.