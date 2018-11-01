Кыштым присоединился к национальной программе детского туризма

Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Туризм

Кыштымские школьники на экскурсии в Санкт-Петербурге

Впервые кыштымские школьники приняли участие в трёх экскурсионных направлениях, созданных в рамках этого национального проекта.

В сентябре группа учеников в возрасте от 12 до 17 лет съездила в четырёхдневний тур по Крыму, познакомившись с достопримечательностями российского полуострова и узнав о героях Севастополя.

В октябре школьники посетили Санкт-Петербург. В экскурсионный маршрут были включены Эрмитаж и Русский музей, Павловский дворец, Мариинский театр и Монумент героическим защитникам Ленинграда.

Завершили программу детского туризма в этом году воспитанники центра детско-юношеского технического творчества. Они побывали в музее-квартире Константина Циолковского в Боровске, съездили в музей космонавтики, который находится в Калуге, и посетили музей-квартиру Сергея Королёва и павильон «Космос» на ВДНХ в Москве.

– В национальной программе детского туризма приняли участие 40 школьников из Кыштыма, которые в течение учебного года добились высоких результатов в учёбе и внеклассной деятельности, – сообщила сайту "КР" директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – В следующем году мы планируем продолжить участие в этой программе.

Экскурсии были профинансированы из федерального бюджета. Транспортные расходы родители оплачивали из личных денег. Но для десяти детей поездка была оплачена из бюджета округа и социальными партнёрами.