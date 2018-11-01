Кыштым присоединился к национальной программе детского туризма Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Туризм 0 Кыштымские школьники на экскурсии в Санкт-Петербурге Впервые кыштымские школьники приняли участие в трёх экскурсионных направлениях, созданных в рамках этого национального проекта. В сентябре группа учеников в возрасте от 12 до 17 лет съездила в четырёхдневний тур по Крыму, познакомившись с достопримечательностями российского полуострова и узнав о героях Севастополя. В октябре школьники посетили Санкт-Петербург. В экскурсионный маршрут были включены Эрмитаж и Русский музей, Павловский дворец, Мариинский театр и Монумент героическим защитникам Ленинграда. Завершили программу детского туризма в этом году воспитанники центра детско-юношеского технического творчества. Они побывали в музее-квартире Константина Циолковского в Боровске, съездили в музей космонавтики, который находится в Калуге, и посетили музей-квартиру Сергея Королёва и павильон «Космос» на ВДНХ в Москве. – В национальной программе детского туризма приняли участие 40 школьников из Кыштыма, которые в течение учебного года добились высоких результатов в учёбе и внеклассной деятельности, – сообщила сайту "КР" директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – В следующем году мы планируем продолжить участие в этой программе. Экскурсии были профинансированы из федерального бюджета. Транспортные расходы родители оплачивали из личных денег. Но для десяти детей поездка была оплачена из бюджета округа и социальными партнёрами. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить