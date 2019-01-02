Школьники из Кыштыма побывали в региональном музее пожарной охраны Автор: КР от Вчера, 16:58 Категория: Образование 0 Фотографии предоставлены управлением по делам образования Кыштымского городского округа В прошедшую пятницу 60 учеников практически со всех школ Кыштыма на трёх автобусах отправились в областной музей пожарной охраны. Все они состоят в дружинах юных пожарных. Не поехали только ученики тайгинской и слюдоруднинской школ, которым пришлось бы добираться дополнительно ещё и до города. Музей пожарной охраны в Челябинске был открыт в 1968 году, и сейчас в нём насчитывается свыше 1000 экспонатов. Сотрудники музея подготовили специальную программу, в которую вошли посещение эксповыставки, действующей пожарной части, оснащённой современной пожарно-спасательной техникой и инвентарём. Вдобавок была проведена интеллектуальная викторина на противопожарную тематику. – Посещение музея пожарной охраны пополнило копилку кыштымских дружин юных пожарных новыми знаниями, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Мужество, стойкость и смелость огнеборцев повысило среди ребят авторитет ремесла этой профессии. Поездка была организована ВДПО города Кыштыма. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить