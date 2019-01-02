Школьники из Кыштыма побывали в региональном музее пожарной охраны

Автор: КР от Вчера, 16:58 Категория: Образование

Фотографии предоставлены управлением по делам образования Кыштымского городского округа

В прошедшую пятницу 60 учеников практически со всех школ Кыштыма на трёх автобусах отправились в областной музей пожарной охраны. Все они состоят в дружинах юных пожарных. Не поехали только ученики тайгинской и слюдоруднинской школ, которым пришлось бы добираться дополнительно ещё и до города.

Музей пожарной охраны в Челябинске был открыт в 1968 году, и сейчас в нём насчитывается свыше 1000 экспонатов.

Сотрудники музея подготовили специальную программу, в которую вошли посещение эксповыставки, действующей пожарной части, оснащённой современной пожарно-спасательной техникой и инвентарём. Вдобавок была проведена интеллектуальная викторина на противопожарную тематику.

– Посещение музея пожарной охраны пополнило копилку кыштымских дружин юных пожарных новыми знаниями, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Мужество, стойкость и смелость огнеборцев повысило среди ребят авторитет ремесла этой профессии.

Поездка была организована ВДПО города Кыштыма.