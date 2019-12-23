В Кыштыме выберут лучшую фотографию праздничных каникул
Вчера, 14:07 Категория: Культура
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В Центре развития туризма Кыштымского городского округа объявили старт традиционного фотоконкурса «#НеТихоеЗимовье2020».
Жителей Кыштыма просят публиковать в социальных сетях фотографии с активных праздничных каникул под хэштегом #НеТихоеЗимовье2020. Авторы лучших работ получат сертификаты на посещение кафе и бургерной.
Конкурс продлится с 25 декабря по 12 января 2020 года включительно. Победителей объявят 13 января.