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Жителей Кыштыма, как и всех россиян, ждёт шестидневная рабочая неделя

Автор: КР от Сегодня, 17:38 Категория: Общество

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Последняя рабочая неделя этого года продлится шесть дней – с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.

 

Выходной день, в который кыштымцы выйдут на работу, переносится на понедельник, 31 декабря. Сделано это для того, чтобы праздничные выходные не прерывались.

 

Сами новогодние каникулы продлятся по 8 января включительно. Первая рабочая неделя в новом году начнётся в среду, 9 января. Таким образом она составит всего три дня.


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