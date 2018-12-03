Жителей Кыштыма, как и всех россиян, ждёт шестидневная рабочая неделя Автор: КР от Сегодня, 17:38 Категория: Общество 0 Последняя рабочая неделя этого года продлится шесть дней – с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Выходной день, в который кыштымцы выйдут на работу, переносится на понедельник, 31 декабря. Сделано это для того, чтобы праздничные выходные не прерывались. Сами новогодние каникулы продлятся по 8 января включительно. Первая рабочая неделя в новом году начнётся в среду, 9 января. Таким образом она составит всего три дня. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить