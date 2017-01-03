Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней
Автор: КР от Вчера, 12:06 Категория: Даты
Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь. С выходными днями совпадают лишь некоторые праздники – они будут перенесены на другие дни. Так, 1 января, воскресенье, граждане "отгуляют" 24 февраля, в пятницу. За 7 января, которое выпало на субботу, россияне получат выходной 8 мая (понедельник).
В 2017 году россияне будут отдыхать:
- с 31 декабря 2016 по 8 января 2017
- 23-26 февраля
- 8 марта
- с 29 апреля по 1 мая
- 6-9 мая
- 10-12 июня
4-6 ноября.