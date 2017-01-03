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Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней

Автор: КР от Вчера, 12:06 Категория: Даты

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Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь. С выходными днями совпадают лишь некоторые праздники – они будут перенесены на другие дни. Так, 1 января, воскресенье, граждане "отгуляют" 24 февраля, в пятницу. За 7 января, которое выпало на субботу, россияне получат выходной 8 мая (понедельник).

                     

В 2017 году россияне будут отдыхать:

  • с 31 декабря 2016 по 8 января 2017
  • 23-26 февраля
  • 8 марта
  • с 29 апреля по 1 мая
  • 6-9 мая
  • 10-12 июня

4-6 ноября.

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