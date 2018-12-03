В Кыштыме места новогодних гуляний проверят специально обученные служебные собаки

Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Общество

В преддверии зимних каникул личный состав межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» перейдёт на усиленный вариант несения службы. Полицейские будут следить за порядком не только на массовых мероприятиях, но и в местах традиционного отдыха жителей Кыштыма и близлежащих посёлков, в том числе и в новогоднюю ночь.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в предстоящую пятницу кинологи со служебными собаками и их коллеги с помощью металлодетекторов начнут проверять места проведения праздничных ёлок на предмет взрывчатых веществ и устройств.

В предпраздничных рейдах будет задействована сотрудница полиции Дарья Добычина вместе с четвероногим другом – немецкой овчаркой по кличке Шантаж. С января по июнь этого года двухлетний пёс и его наставница проходили обучение в Уфимской школе по подготовке специалистов-кинологов.

В охране общественного порядка полицейским будут помогать добровольные народные дружины и представители частных охранных фирм.

Полицейские просят кыштымцев незамедлительно сообщать обо всех нарушениях общественного порядка, подозрительных лицах и предметах, о брошенном и бесхозном автотранспорте в дежурную часть по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02.