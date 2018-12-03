В Кыштыме места новогодних гуляний проверят специально обученные служебные собаки Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Общество 0 В преддверии зимних каникул личный состав межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» перейдёт на усиленный вариант несения службы. Полицейские будут следить за порядком не только на массовых мероприятиях, но и в местах традиционного отдыха жителей Кыштыма и близлежащих посёлков, в том числе и в новогоднюю ночь. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в предстоящую пятницу кинологи со служебными собаками и их коллеги с помощью металлодетекторов начнут проверять места проведения праздничных ёлок на предмет взрывчатых веществ и устройств. В предпраздничных рейдах будет задействована сотрудница полиции Дарья Добычина вместе с четвероногим другом – немецкой овчаркой по кличке Шантаж. С января по июнь этого года двухлетний пёс и его наставница проходили обучение в Уфимской школе по подготовке специалистов-кинологов. В охране общественного порядка полицейским будут помогать добровольные народные дружины и представители частных охранных фирм. Полицейские просят кыштымцев незамедлительно сообщать обо всех нарушениях общественного порядка, подозрительных лицах и предметах, о брошенном и бесхозном автотранспорте в дежурную часть по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить