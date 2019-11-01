Вокалисты из Кыштыма признаны лучшими на областном фестивале

Автор: КР от Вчера, 18:04 Категория: Культура

Младший вокальный ансамбль «Элегия» стал лауреатом I степени областного фестиваля-конкурса «Радужный мир искусства», прошедшего в Челябинске.

Воспитанники Кыштымской детской школы искусств занимаются под руководством Елены Князевой. Они представили на суд жюри произведения «Сверчок запечный» Давида Тухманова и «Шутка» Валерия Гаврилина.

В младшем ансамбле занимаются дети от восьми до 11 лет. Несмотря на юный возраст, это не первая серьёзная победа наших вокалистов. В апреле этого года кыштымцы стали лауреатами I степени на областном конкурсе «Поют дети».

Председателем жюри на этот раз была заведующая кафедрой вокального искусства Челябинского государственного института культуры, профессор, народная артистка России Галина Зайцева. Члены жюри отметили хороший репертуар, интересную подачу произведений, фразировку, унисон и сложность аккомпанемента.

– Ученики школы искусств развивают в себе умение видеть прекрасное, чувство стиля. Они знают цену времени и труду. Я горжусь ими! – сказала сайту «КР» Елена Князева.

Ансамбль «Элегия» благодарит концертмейстера Светлану Валерьевну Романову за профессионализм и барабанщика Игоря Геннадьевича Сорокина, который без раздумий откликнулся на просьбу помочь ансамблю.

Заведующая кафедрой хорового дирижирования Южно-Уральского института искусств имени П.И. Чайковского Ольга Сафронова отметила высокий уровень подготовки наших ребят и пригласила их принять участие в региональном конкурсе детских и юношеских ансамблей «Лейся, песня».