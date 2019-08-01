Вокалисты из Кыштыма стали финалистами областного телевизионного конкурса

Автор: КР от Вчера, 14:47 Категория: Культура

Вчера в Народном доме прошёл очередной этап областного телевизионного конкурса «Марафон талантов». Кыштым представили вокальный ансамбль «Баллада», семья Елисеевых и воспитанники отделения по классу скрипки кыштымской детской школы искусств под руководством Елены Игумновой.

Среди участников были творческие коллективы из Карабаша, Верхнего Уфалея, Озёрска, Снежинска, Аргаяша, Кунашака, Нязепетровска и Копейска.

В финал вышел вокальный ансамбль «Баллада» с песней «Россия».

– Очень волновались, так как летом практически не занимались, немного вышли из формы. А голос – такой инструмент, который требует постоянной тренировки, – сказала сайту «КР» руководитель ансамбля Елена Князева. – Члены жюри встретили нас хорошо, замечаний по выступлению не было. От себя скажу, что ребята были немного зажаты, но жюри оценило сложность исполнения песни.

В Челябинске за звание абсолютного победителя поборются 25 финалистов – лучших артистов со всего региона. В прошлые годы коллективы из Кыштыма уже четырежды попадали в финал телевизионного проекта.