Юные художники из Кыштыма покорили сердце Парижа

Автор: КР от Сегодня, 13:04 Категория: Культура

Фото предоставлено Юлией Калачёвой.

Воспитанники педагогов кыштымской детской школы искусств Юлии Калачёвой и Лилии Вязниковой стали лауреатами первой и второй степени международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества "Le ciel de Paris".

– У нас собралась инициативная группа родителей и детей, всего 13 человек, – сообщила сайту «КР» из Европы Юлия Калачёва. – Плюс два педагога – я и Лилия Геннадьевна Вязникова. Мы продолжаем историю Сочи, где в мае этого года участвовали в пленэре. Там наша ученица Софья Долгова получила Гран-При и подарочный сертификат на арт-пленэр в Париже. И вот, мы решили покорить и сердце Парижа.

И кыштымцам это в полной мере удалось. Они побывали в нескольких странах Европы и представили на суд жюри конкурса-фестиваля пейзажи как родного Урала, так и Франции и Голландии. Побывали также в Германии, Польше, а завтра увидят Люксембург. Кроме того, в поездке юные художники успевают делать наброски архитектурных памятников и улиц.

На фестивале 15-летняя Софья Долгова вновь успешно продемонстрировала свой талант и стала лауреатом первой степени. Столь высоких наград удостоились также 13-летние Анастасия Калачёва и Анастасия Безрукова. Лауреатами второй степени стали 16-летняя Анна Смирнова и 14-летняя Софья Тверскова.

Кыштымцы вернутся домой шестого ноября.