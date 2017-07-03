Танцоры из Кыштыма стали лауреатами международного фестиваля-конкурса в Санкт-Петербурге
Автор: КР от Сегодня, 13:07 Категория: Культура
Сегодня хореографический коллектив «Радуга» кыштымской детской школы искусств вернулся из Санкт-Петербурга. Юные танцоры под руководством педагога Юлии Чебуриной успешно выступили на международном фестивале-конкурсе «Мой путь». Они стали лауреатами второй и третьей степени.
Как сказала сайту «КР» сама Юлия Владимировна, старшая возрастная группа заняла второе место в номинации «Народный танец» и третье – в номинации «Эстрадный танец». Самые младшие кыштымские танцоры в возрасте до девяти лет покорили жюри народным танцем и стали лауреатами второй степени. Юлия Чебурина уже 10 лет руководит коллективом «Радуга».
В фестивале-конкурсе участвовали также танцевальные коллективы из Санкт-Петербурга, Тольятти, Самары, Екатеринбурга.
Воспитанники Чебуриной выступят в Кыштыме по случаю празднования Дня металлурга и 260-летия КМЭЗ на площади перед ДК металлургов в предстоящую субботу.
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