Хоровое отделение детской школы искусств Кыштыма стало дважды лучшим в области

Автор: КР от Сегодня, 15:24 Категория: Культура

Под руководством Елены Князевой сразу два ансамбля кыштымской детской школы искусств стали лауреатами первой степени на престижном областном конкурсе «Поют дети».

Он прошёл в Озёрске под патронатом министерства культуры Челябинской области и объявлен рейтинговым. Победители получили возможность участвовать во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Всего в конкурсе приняло участие около 200 детей из Озёрска, Аргаяша, Каслей, Кыштыма, Кусы, Миасса, Нязепетровска, Верхнего Уфалея, Вишневогорска, Снежинска и Трёхгорного.

В составе младшего ансамбля «Гармония» из Кыштыма воспитанники от семи до девяти лет исполнили произведения «Сверчок запечный» Давида Тухманова и «Шутка» Валерия Гаврилина.

В старшем ансамбле «Доминанта» вокалисты от 13 до 15 лет представили «Балладу о военных лётчицах» Евгения Крылатова и «Музыкальные картинки» Льва Хайтовича.

– Этот конкурс остался одним из немногих, где сохранены традиции. Участники поют под живой аккомпанемент фортепиано, а не эстрадные минусовки, – сказала сайту «КР» руководитель ансамблей Елена Князева. – Особое внимание жюри обратило на нашего концертмейстера Светлану Романову. Она настоящий профессионал, понимает вокалистов, тонко чувствует такт и музыку.

С лучшими произведениями хоровое отделение кыштымской детской школы искусств в полном составе выйдет на сцену Народного дома 19 апреля. Концерт «Давайте поклоняться доброте» начнётся в 18 часов.