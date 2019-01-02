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Дети из Кыштыма вернулись из Великого Устюга с рекордным количеством наград

Автор: КР от Сегодня, 11:39 Категория: Культура

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Воспитанники коллектива художественного слова «Окно» и вокального коллектива «Серебряный колокольчик»  на встречу с главным Дедом Морозом страны отправились 23 января.

 

На родине главного волшебника им предстояло участие в международном конкурсе-фестивале «В гостях у сказки». Но сегодня они уже дома.

 

На Русском Севере юные чтецы и вокалисты, которые занимаются в Доме детского творчества под руководством Елены Журавлёвой и Юлии Сырейщиковой, не только выступили на одной сцене с главным Дедом Морозом страны и побывали в его вотчине, но и побили рекорд по наградам.

 

 

 

 

Солистка «Серебряного колокольчика» Анастасия Устинова стала дипломантом 1 степени. Арина Шамсутдинова была объявлена лауреатом 1 степени и получила право выступить на Гала-концерте, который проходил в прямом телеэфире.

Дипломы лауреатов завоевали вокалисты средней и старшей вокальной групп.

 

Специальный приз Дед Мороз вручил педагогу Елене Журавлёвой – именно за большое количество призёров.

 

Коллектив «Окно», где Елена является режиссёром, представляли в Великом Устюге 12 ребят, и все они получили высокую оценку жюри. Дети читали произведения Наринэ Абгарян, Константина Паустовского, Надежды Тэффи, Антона Чехова, Марка Твена, Антуана де Сент-Экзюпери.

 

Лауреатами 1 степени стали Маргарита Батракова, Яков Щекочихин, Милана Зубова, Яна Зубаирова.

 

Дипломы лауреатов 2 степени получили Елизавета Седельникова, Дарья Силантьева, Анастасия Устинова, Алина Потурухина.

 

Лауреаты третьей степени –Эвелина Пантелеева, Александра Суетина, Тимофей Булатов и Мария Юшкова.

 

В соответствии с условиями международного фестиваля, кыштымские лауреаты приглашены в Москву. Там состоится конкурс на международную премию в области культуры и искусства FossArt. Жюри формируется из известных артистов, педагогов творческих вузов, режиссёров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства. Его состав не разглашается до начала конкурса.


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