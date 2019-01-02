Дети из Кыштыма вернулись из Великого Устюга с рекордным количеством наград Автор: КР от Сегодня, 11:39 Категория: Культура 0 Воспитанники коллектива художественного слова «Окно» и вокального коллектива «Серебряный колокольчик» на встречу с главным Дедом Морозом страны отправились 23 января. На родине главного волшебника им предстояло участие в международном конкурсе-фестивале «В гостях у сказки». Но сегодня они уже дома. На Русском Севере юные чтецы и вокалисты, которые занимаются в Доме детского творчества под руководством Елены Журавлёвой и Юлии Сырейщиковой, не только выступили на одной сцене с главным Дедом Морозом страны и побывали в его вотчине, но и побили рекорд по наградам. Солистка «Серебряного колокольчика» Анастасия Устинова стала дипломантом 1 степени. Арина Шамсутдинова была объявлена лауреатом 1 степени и получила право выступить на Гала-концерте, который проходил в прямом телеэфире. Дипломы лауреатов завоевали вокалисты средней и старшей вокальной групп. Специальный приз Дед Мороз вручил педагогу Елене Журавлёвой – именно за большое количество призёров. Коллектив «Окно», где Елена является режиссёром, представляли в Великом Устюге 12 ребят, и все они получили высокую оценку жюри. Дети читали произведения Наринэ Абгарян, Константина Паустовского, Надежды Тэффи, Антона Чехова, Марка Твена, Антуана де Сент-Экзюпери. Лауреатами 1 степени стали Маргарита Батракова, Яков Щекочихин, Милана Зубова, Яна Зубаирова. Дипломы лауреатов 2 степени получили Елизавета Седельникова, Дарья Силантьева, Анастасия Устинова, Алина Потурухина. Лауреаты третьей степени –Эвелина Пантелеева, Александра Суетина, Тимофей Булатов и Мария Юшкова. В соответствии с условиями международного фестиваля, кыштымские лауреаты приглашены в Москву. Там состоится конкурс на международную премию в области культуры и искусства FossArt. Жюри формируется из известных артистов, педагогов творческих вузов, режиссёров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства. Его состав не разглашается до начала конкурса. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить