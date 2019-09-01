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Вокалисты из Кыштыма удостоены специального приза телевизионного конкурса

Автор: КР от Вчера, 14:31 Категория: Культура

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В Челябинске в театре драмы имени Наума Орлова состоялись Гала-концерт и награждение финалистов VI областного телевизионного народного конкурса «Марафон талантов».

 

Вокальный ансамбль «Баллада» из Кыштыма удостоен специального приза, учреждённого ООО «НОВАТЭК – Челябинск». Этот коллектив получил премию в размере 20 тысяч рублей.

 

– В финал вышли коллективы очень высокого уровня, но мы с песней «Россия» выступили достойно, – сказала сайту «КР» руководитель «Баллады», преподаватель Кыштымской детской школы искусств Елена Князева. – Жюри оценивало участников компетентно, декорации были шикарные. Наш ансамбль вошёл в пятёрку, отмеченную в специальных номинациях.

 

В составе «Баллады» поют пол­ковник милиции в отставке Анатолий Ваганов, майор милиции в отставке Николай Фомин, подполковник полиции в отставке Юрий Ерёмин, старший лейтенант Владимир Сверидов, сержант Андрей Тарасов.  

 

Всего в финал творческого марафона талантов вышли 25 коллективов и сольных артистов Челябинской области. Гран–при конкурса завоевал Манукян Нжде из Магнитогорска. 

 


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