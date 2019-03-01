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В Кыштыме Борис Каплун споёт вместе с ансамблем «Баллада»

Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Культура

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Вокальный ансамбль «Баллада» представит новую концертную программу.

 

Для зрителей прозвучат как полюбившиеся песни «Шла пехота», «Четыре Ивана», «Никто тебя не любит так, как я», так и произведения эстрадного жанра.

 

–  Солист Андрей Тарасов споёт «Чистые пруды»,  – сказала руководитель «Баллады» Елена Князева. – Кроме того, запланирован его дуэт с Владимиром Сверидовым. В некоторых песнях добавили перестроения вока­листов на сцене, чтобы оживить выступление. Такой «Балладу» точно ещё не видели.

 

В прошлом году коллектив одержал победу в конкурсе Уральского федерального округа «Песня не знает границ». Известный музыкант Борис Каплун, увидев выступление кыштымского ансамбля, высоко оценил новизну и в репертуаре, и в манере исполнения.

 

А на днях стало известно, что он приедет на концерт в качестве почётного гостя и исполнит для зрителей свои песни. На сцене ему составят компанию вокалисты «Баллады»  – пол­ковник милиции в отставке Ана­толий Ваганов, майор милиции в отставке Николай Фомин, подполковник полиции в отставке Юрий Ерёмин, капитан полиции Алексей Дмитрин, старший лейтенант Владимир Сверидов и сержант Андрей Тарасов.

 

Выступление состоится 29 марта в Народном доме. Начало в 18 часов. Бронирование билетов по телефону 5-52-18.

 

 


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