Певцам из Кыштыма максимальный балл поставил председатель Законодательного Собрания Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 11:40 Категория: Культура

В Челябинске состоялся Гала-концерт пятого областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов». На сцене театра драмы имени Наума Орлова выступили те, кто прошёл все отборочные этапы.

Среди них была и кыштымская вокальная группа «Фэст» под руководством Татьяны Власовой. В её исполнении прозвучала песня Муслима Магомаева «Колесо» в аранжировке группы «Кватро». В этом году ей исполниться 50 лет.

– Председатель жюри конкурса, и он же – председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш отметил, что было видно, как каждый из нас вложил в эту песню частичку своей души, – сказал сайту «КР» участник вокальной группы «Фэст» Павел Чебанов. – Она зазвучала по-современному, как будто была написана не ровно 50 лет назад, а совсем недавно. Владимир Викторович заверил нас, что поставил максимально высокую оценку нашему выступлению.

Вокальная группа «Фэст» стала лауреатом телевизионного конкурса «Марафон талантов». Но, как сказали кыштымским певцам в его кулуарах, выход в финал – уже призовое место. Тем более, что в таком подобном телевизионном конкурсе они принимали участие впервые.

Обладателем Гран-при конкурса и денежного приза в 60 тысяч рублей стала образцовая цирковая студия «Феерия» из города Южноуральска. Денежные сертификаты в размере 40 тысяч рублей вручили челябинскому коллективу народного творчества «Ералаш» и вокально-инструментальному ансамблю «SU-Rock» из Брединского муниципального района.