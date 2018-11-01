Певцам из Кыштыма максимальный балл поставил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Автор: КР от Вчера, 11:40 Категория: Культура 0 В Челябинске состоялся Гала-концерт пятого областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов». На сцене театра драмы имени Наума Орлова выступили те, кто прошёл все отборочные этапы. Среди них была и кыштымская вокальная группа «Фэст» под руководством Татьяны Власовой. В её исполнении прозвучала песня Муслима Магомаева «Колесо» в аранжировке группы «Кватро». В этом году ей исполниться 50 лет. – Председатель жюри конкурса, и он же – председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш отметил, что было видно, как каждый из нас вложил в эту песню частичку своей души, – сказал сайту «КР» участник вокальной группы «Фэст» Павел Чебанов. – Она зазвучала по-современному, как будто была написана не ровно 50 лет назад, а совсем недавно. Владимир Викторович заверил нас, что поставил максимально высокую оценку нашему выступлению. Вокальная группа «Фэст» стала лауреатом телевизионного конкурса «Марафон талантов». Но, как сказали кыштымским певцам в его кулуарах, выход в финал – уже призовое место. Тем более, что в таком подобном телевизионном конкурсе они принимали участие впервые. Обладателем Гран-при конкурса и денежного приза в 60 тысяч рублей стала образцовая цирковая студия «Феерия» из города Южноуральска. Денежные сертификаты в размере 40 тысяч рублей вручили челябинскому коллективу народного творчества «Ералаш» и вокально-инструментальному ансамблю «SU-Rock» из Брединского муниципального района. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить