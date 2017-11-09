Участники марафона талантов из Кыштыма вышли в финал областного телевизионного конкурса

Автор: КР от 9-11-2017, 16:22 Категория: Культура

Тот самый танец снежинок в исполнении воспитанниц кыштымской детской школы искусств,

который не впечатлил депутата Госдумы Елену Ямпольскую.

В финале областного конкурса «Марафон талантов» наш город будут представлять танцевальный коллектив из Кыштымской детской школы искусств под руководством Алёны Ямановой и мастер прикладного творчества Елена Зулькарнаева.

Напомним, в начале октября в Кыштыме прошли съёмки зонального этапа конкурса. Тогда в состав жюри вошли депутат Госдумы Елена Ямпольская, директор Челябинского центра народного творчества Оксана Громова, первый замминистра культуры нашего региона Григорий Цукерман и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Они комментировали каждое выступление артистов и голосовали за их выход в финал телеконкурса.

Воспитанники кыштымской ДШИ исполнили танец снежинок под музыку Петра Чайковского. Кстати, Ямпольская единственная проголосовала против их участия в Гала-концерте.

Членов жюри покорила руководитель Союза мастеров Кыштыма, гончар Елена Зулькарнаева. Финал «Марафона талантов» пройдёт 27 ноября в Челябинске в театре драмы имени Наума Орлова.

По его итогам и определится победитель 2017 года. Его выберут не жюри, а зрители при помощи интернет-голосования. Поэтому кыштымцам потребуется поддержка земляков во время голосования.