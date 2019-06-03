Вокальный ансамбль из Кыштыма выступил на одной сцене с европейской поп-звездой

Автор: КР от Вчера, 17:42 Категория: Культура

Вокальный ансамбль «Баллада» принял участие в фестивале музыкального творчества министерства внутренних дел России «Щит и Лира». В этом году он прошёл в Волгограде.

В течение недели около 400 участников представляли свои музыкальные номера. Кыштымские вокалисты вышли на сцену с новой песней «Россия». Кроме них в номинации «Вокальные ансамбли» были заявлены ещё 34 коллектива.

– Это наша четвёртая поездка на фестиваль «Щит и лира», – сказал сайту «КР» вокалист «Баллады» Юрий Ерёмин. – Поддержку нам оказали представители администрации Кыштымского городского округа и управления по культуре. Спасибо и руководству кыштымской полиции за то, что всегда с пониманием относятся к творческим командировкам сотрудников. В прошлые годы мы уже выступали в Рязани, Москве, Санкт-Петербурге. В этом году не заняли призовое место, но получили право выступить на гала-концерте в День России, который проходил на центральной набережной. Не все победители и призёры удостоились такой чести.

Кыштымский ансамбль услышали 47 тысяч зрителей. Вместе с ним в концерте приняли участие итальянская певица Ингрид, российские исполнители Дина Гарипова, Руслан Алехно, Татьяна Овсиенко и Эмма М.

В составе «Баллады» город-герой посетили пол­ковник милиции в отставке Анатолий Ваганов, майор милиции в отставке Николай Фомин, подполковник полиции в отставке Юрий Ерёмин, старший лейтенант Владимир Сверидов, сержант Андрей Тарасов и руководитель ансамбля Елена Князева.

Сейчас в коллективе объявлен набор новых вокалистов, которые работают в полиции или вышли в отставку. Музыкальное образование не требуется. Главное – любить и чувствовать музыку. Обращаться можно к Елене Князевой на страницу ВКонтакте https://vk.com/id45531625.