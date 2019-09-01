В Кыштыме прошёл фестиваль цветов под перезвон колоколов

Автор: КР от Вчера, 14:15 Категория: Культура

Вчера в парке усадьбы «Белый дом» прошёл фестиваль цветов «Любимый георгин». Инициатором его проведения стал Кыштымский историко-революционный музей.

Напомним, в июне сотрудники музея провели на территории Демидовской усадьбы акцию «Любимый георгин». Тогда были разбиты пять новых клумб, куда были высажены саженцы этого цветка. В августе парк украсился яркими георгинами разных сортов.

Гости цветочного фестиваля могли послушать песни озёрского клуба авторской песни «Рифей», посетить ателье юных художников «Человек-цветок» кыштымской детской школы искусств, выставку мастеров прикладного творчества, различные мастер-классы.

Атмосферу настоящего праздника фестивалю создавал и колокольный звон. Звонари из Кыштыма и Челябинска, в рамках проходившего в эти дни в нашем городе международного фестиваля духовной музыки, радовали зрителей своим искусством. Самый тяжёлый колокол весил около 90 килограммов, а самый лёгкий – всего шесть.

В Кыштымском историко-революционном музее не исключают проведение фестиваля цветов «Любимый георгин» и в будущем году.