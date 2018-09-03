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В Кыштыме откроется музей рыбы, где можно будет отведать пирогов

Автор: КР от Сегодня, 12:21 Категория: Общество

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В рамках проведения II Международного фестиваля духовной музыки в парке демидовской усадьбы «Белый дом» будет открыт проект «Музей рыбы». Благодаря рыбакам Кыштыма собраны фотографии гигантских уловов.

 

 – Жители нашего города предоставили для выставки около 20 фотографий, – сообщила сайту «КР» главный хранитель музейных предметов Людмила Овсянникова. – Местный рыбак Сергей Петров выставит свои кубки и медали, которые он завоевал в различных соревнованиях по рыбной ловле.

 

Посетители выставки, которая пройдёт 8 сентября с 12 до 18 часов, смогут узнать много интересного о городских мостах, обменяться секретами удачного улова и продегустировать местные рыбные пироги. 


Специально для выставки сотрудники музея собрали шесть эксклюзивных рецептов от жителей Кыштыма. Эти рецепты будут доступны всем, кому придутся по вкусу.

 

 


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