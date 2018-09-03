В Кыштыме откроется музей рыбы, где можно будет отведать пирогов Автор: КР от Сегодня, 12:21 Категория: Общество 0 В рамках проведения II Международного фестиваля духовной музыки в парке демидовской усадьбы «Белый дом» будет открыт проект «Музей рыбы». Благодаря рыбакам Кыштыма собраны фотографии гигантских уловов. – Жители нашего города предоставили для выставки около 20 фотографий, – сообщила сайту «КР» главный хранитель музейных предметов Людмила Овсянникова. – Местный рыбак Сергей Петров выставит свои кубки и медали, которые он завоевал в различных соревнованиях по рыбной ловле. Посетители выставки, которая пройдёт 8 сентября с 12 до 18 часов, смогут узнать много интересного о городских мостах, обменяться секретами удачного улова и продегустировать местные рыбные пироги. Специально для выставки сотрудники музея собрали шесть эксклюзивных рецептов от жителей Кыштыма. Эти рецепты будут доступны всем, кому придутся по вкусу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить