В Кыштыме открылся международный фестиваль духовной музыки
Автор: КР от Сегодня, 17:25 Категория: Общество
Кыштым принимает уже трёхдневный фестиваль духовной музыки, причём – международного уровня. Торжественное открытие состоялось сегодня в парке усадьбы «Белый дом».
Несмотря на пасмурную погоду, на площадке на берегу городского пруда яблоку негде упасть. В парке разместились православная выставка-ярмарка и импровизированная сцена. На ней установлены две звонницы.
Открытие фестиваля ознаменовал колокольный перезвон, доносящийся от всех кыштымских храмов. После этого мелодичными перезвонами и переборами гостей удивляли как опытные, так и начинающие звонари.
Звонарь храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» из Челябинска Мария Гулакова, ловко управляясь сразу с семью колоколами, исполнила праздничный звон.
– У звонаря должна быть хорошая физическая подготовка, – сказала она сайту «КР». – В молодости я много ездила на велосипеде и прыгала с парашютом. На моём счету 560 прыжков. Поэтому бить в колокола и даже в самый большой колокол – благовест – мне нетрудно. Единственное, о чём каждый раз молюсь, поднимаясь на звонницу, так это чтобы не оглохнуть. Некоторые звонари берушами пользуются, а их не люблю.
В парке выступил Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко под руководством Ольги Селезнёвой.
А в 19 часов в храме Рождества Христова состоится Гала-концерт, где изюминкой программы станет выступление византийского хора Святого Иоанна Дамаскина из Греции.