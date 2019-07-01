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Стала известна программа международного фестиваля духовной музыки в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 09:24 Категория: Культура

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Открытие фестиваля духовной музыки в Кыштыме в 2017 году. Фото Максима Марининова

Он пройдёт в Кыштыме в четвёртый раз. Главным гостем станет сербский хор академического культурно-художественного объединения «Ива Лоба Рибар» из Белграда.

 

Традиционно церемония открытия международного фестиваля и первый Гала-концерт состоится в Кыштыме. Помимо нашего города дни духовной музыки пройдут в Сатке, Пласте, Троицке, Карабаше и Челябинске.

 

В нашем городе фестиваль откроется 30 августа на набережной у Народного дома. На этой площадке выступят сербский коллектив «Ива Лоба Рибар», Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», мужской хор «Оптина пустынь» и Челябинский камерный хор имени В. Михальченко. Начало в 19 часов.

 

На следующий день на втором этаже Храма Рождества Христова состоится концерт хоровой капеллы Тюменской филармонии. Начало в 16 часов.

 

Завершит фестивальную программу 1 сентября концерт мужского хора «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга на сцене дома культуры металлургов. Зрителей приглашают к 19 часам.


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