В Кыштыме выступит византийский хор Святого Иоанна Дамаскина из Греции

Автор: КР от Сегодня, 10:59 Категория: Общество

Жители и гости нашего города услышат песнопения в рамках фестиваля духовной музыки с 22 по 24 сентября. В этом году впервые он будет проводиться в статусе международного. Кроме нашего города, площадками для проведения фестиваля станут также Челябинск, Южноуральск, Троицк, Магнитогорск, Сатка и Златоуст. Но торжественное открытие, гала-концерт и закрытие фестиваля пройдёт именно в Кыштыме.

Как сказала сайту «КР» начальник управления по культуре Кыштымского городского округа Любовь Казакова, открытие фестиваля духовной музыки состоится 22 сентября в 15 часов в парке усадьбы Демидова. Здесь, на берегу Верхне-Кыштымского пруда, разместится православная выставка-ярмарка, которая будет сопровождаться колокольным перезвоном всех церквей. Но и любой, кто придёт в это время в детский парк, сможет попробовать себя в роли звонаря. Специально для этого будут установлены звонницы, где каждый сможет поучаствовать в мастер-классе.

Изюминкой открытия фестиваля станет выступление Челябинского камерного хора имени народного артиста России Валерия Михальченко.

В детском парке духовная музыка будет звучать до шести часов вечера. После этого начнётся гала-концерт в приходе храма Рождества Христова. Как сказала сайту «КР» начальник управления по культуре Любовь Казакова, в нём примут участие шесть коллективов. Гвоздём программы станет византийский хор Святого Иоанна Дамаскина из Греции.

В субботу, 23 сентября, под сводами храма Рождества Христова прозвучат песнопения в исполнении Магнитогорской государственной академической капеллы имени Семёна Эйдинова.

Закрытие международного фестиваля состоится в кыштымском храме. Духовный фестиваль завершится выступлением хора «Доместик» из Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году в храме Рождества Христова впервые состоялся концерт духовной музыки по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он приезжал тогда на этот концерт вместе с супругой Верой Геннадьевной.