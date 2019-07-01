Театралы из Кыштыма представили премьерный спектакль в Крыму

Автор: КР от Вчера, 10:01 Категория: Культура

В городе Евпатория прошёл международный конкурс «Роза ветров в Крыму», в котором принял участие детский театральный коллектив «Вдохновение» из Кыштыма.

Актёры представили спектакль «Принцесса на горошине». Его премьера состоялась в нашем городе в феврале.

Вместе с «Вдохновением» в номинации «Драматический спектакль» приняли участие коллективы из Новороссийска, Улан-Удэ и Краснодара. По итогам конкурса кыштымские театралы стали лауреатами второй премии. Кроме того, их коллективу вручили дипломы за лучший актёрский ансамбль и лучшие костюмы.

Напомним, в этом году театральному коллективу «Вдохновение», которым руководит Елена Баланцова, в третий раз присвоено звание «Образцовый».