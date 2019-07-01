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Театралы из Кыштыма представили премьерный спектакль в Крыму

Автор: КР от Вчера, 10:01 Категория: Культура

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В городе Евпатория прошёл международный конкурс «Роза ветров в Крыму», в котором принял участие детский театральный коллектив «Вдохновение» из Кыштыма.

 

Актёры представили спектакль «Принцесса на горошине». Его премьера состоялась в нашем городе в феврале.

 

 

 

Вместе с «Вдохновением» в номинации «Драматический спектакль» приняли участие коллективы из Новороссийска, Улан-Удэ и Краснодара. По итогам конкурса кыштымские театралы стали лауреатами второй премии. Кроме того, их коллективу вручили дипломы за лучший актёрский ансамбль и лучшие костюмы.

 

Напомним, в этом году театральному коллективу «Вдохновение», которым руководит Елена Баланцова, в третий раз присвоено звание «Образцовый».

 


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