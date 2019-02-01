Детскому театральному коллективу города Кыштыма присвоено звание образцового Автор: КР от Вчера, 13:11 Категория: Культура -1 Уже в третий раз, начиная с 2006 года, звание «Образцовый» присваивается детскому театральному коллективу «Вдохновение» под руководством Елены Баланцовой. Срок его действия – пять лет. В коллективе, которому исполнилось 26 лет, занимается 32 подростка. – Звание «Образцовый» не подтверждается, а каждый раз даётся, – сказала сайту «КР» Елена Баланцова. – В третий раз мы предоставляли в министерство науки и образования Челябинской области весь необходимый пакет документов. Это звание даёт нам право выступать на театральных конкурсах в категории «Класс», а не «Дебют». Сейчас театралы готовятся к премьере своего очередного спектакля – это сказка-комедия «Принцесса на горошине». Он пройдёт для учеников школ города в доме детского творчества 28 февраля. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить