Детскому театральному коллективу города Кыштыма присвоено звание образцового

Автор: КР от Вчера, 13:11 Категория: Культура

Уже в третий раз, начиная с 2006 года, звание «Образцовый» присваивается детскому театральному коллективу «Вдохновение» под руководством Елены Баланцовой. Срок его действия – пять лет.

В коллективе, которому исполнилось 26 лет, занимается 32 подростка.

– Звание «Образцовый» не подтверждается, а каждый раз даётся, – сказала сайту «КР» Елена Баланцова. – В третий раз мы предоставляли в министерство науки и образования Челябинской области весь необходимый пакет документов. Это звание даёт нам право выступать на театральных конкурсах в категории «Класс», а не «Дебют».

Сейчас театралы готовятся к премьере своего очередного спектакля – это сказка-комедия «Принцесса на горошине». Он пройдёт для учеников школ города в доме детского творчества 28 февраля.