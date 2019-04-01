Театральный коллектив из Кыштыма стал лауреатом первой степени на международном конкурсе

Автор: КР от Вчера, 12:53 Категория: Культура

Он проходил в минувшие выходные в Екатеринбурге. Организатором конкурса «Урал собирает друзей» стал фонд «Планета талантов». На него съехались вокалисты, хоровые и хореографические коллективы, мастера игры на различных инструментах.

Кыштым в номинации «Театральный жанр» представлял детский образцовый театральный коллектив «Вдохновение» под руководством Елены Баланцовой. Спектакль «Принцесса на горошине» был по достоинству оценён жюри. Как результат – диплом лауреатов первой степени.

– Жюри, которое состояло из трёх московских театральных режиссёров, отметило хорошую подготовку детей, – сказала сайту «КР» Елена Баланцова. – К тому же было отмечено, что зачастую в театральных коллективах лидируют девочки, а у нас наоборот – мальчишки. Были замечания по постановке, мизансценам, грамотно разобрали ошибки, которые мы обязательно учтём.

Елена Баланцова и педагог коллектива по актёрскому мастерству Валерий Филиппов отмечены на международном конкурсе дипломами «Лучший руководитель-постановщик».

Кыштымский зритель сможет увидеть спектакль «Принцесса на горошине» в исполнении детского образцового театрального коллектива «Вдохновение» дважды – 13 и 20 апреля, в Народном доме.