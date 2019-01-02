Театральный коллектив из Кыштыма завоевал Гран-при и дипломы за лучшие роли Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Культура 0 Детский образцовый театр игры «Мираж», занимающийся в доме культуры металлургов, принял участие в X областном фестивале «Снежик-2019», который прошёл в Снежинске. Кыштымские актёры представили спектакль «Волшебный сон в новогоднюю ночь», и были удостоены Гран-при. – Мы участвуем в этом фестивале в четвёртый раз, – сказала сайту «КР» художественный руководитель театра игры «Мираж» Елена Тюрякина. – В постановке приняли участие 23 юных актёра. Они понимали, что выступать перед родителями в родном городе – одно, здесь чувствуется поддержка. А в чужом городе среди других театралов совсем иной уровень ответственности за выступление. Трое из воспитанников «Миража» заслужили дипломы за лучшее исполнение роли. Это Влад Фрайс и Ксения Чернова, ученики средней школы № 2, и самый младший воспитанник «Миража», первоклассник начальной школы № 2 Данил Мохов. Кроме того, театральная постановка была отмечена специальным дипломом в номинации «Лучшее создание костюмов». В начале марта спектакль покажут в доме культуры металлургов для дошкольников и школьников. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить