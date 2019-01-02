Театральный коллектив из Кыштыма завоевал Гран-при и дипломы за лучшие роли

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Культура

Детский образцовый театр игры «Мираж», занимающийся в доме культуры металлургов, принял участие в X областном фестивале «Снежик-2019», который прошёл в Снежинске.

Кыштымские актёры представили спектакль «Волшебный сон в новогоднюю ночь», и были удостоены Гран-при.

– Мы участвуем в этом фестивале в четвёртый раз, – сказала сайту «КР» художественный руководитель театра игры «Мираж» Елена Тюрякина. – В постановке приняли участие 23 юных актёра. Они понимали, что выступать перед родителями в родном городе – одно, здесь чувствуется поддержка. А в чужом городе среди других театралов совсем иной уровень ответственности за выступление.

Трое из воспитанников «Миража» заслужили дипломы за лучшее исполнение роли. Это Влад Фрайс и Ксения Чернова, ученики средней школы № 2, и самый младший воспитанник «Миража», первоклассник начальной школы № 2 Данил Мохов.

Кроме того, театральная постановка была отмечена специальным дипломом в номинации «Лучшее создание костюмов».

В начале марта спектакль покажут в доме культуры металлургов для дошкольников и школьников.