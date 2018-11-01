Театральный коллектив из Кыштыма стал лауреатом международного конкурса Автор: КР от Вчера, 14:42 Категория: Общество 0 Детский образцовый коллектив «Вдохновение» Дома детского творчества занял второе место на международном конкурсе «Театральная столица Розы Ветров», который завершился в Центральном Доме журналистов города Москвы. Кыштымские театралы представили на суд жюри и зрителей постановку «Алиса в стране чудес» в номинации «Драматический спектакль». Мастерство участников конкурса оценивали преподаватели столичных театральных институтов, в том числе ГИТИСа. – Специальные призы за актёрское исполнение получили Иван Власов, играющий в спектакле Мартовского кролика, и Ксения Пузанова, вошедшая в образ Королевской мыши, – сообщила сайту «КР» руководитель коллектива «Вдохновение» Елена Баланцова. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить