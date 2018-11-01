Театральный коллектив из Кыштыма стал лауреатом международного конкурса

Городская афиша

2 ноября 2018 года

В центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится Всероссийский большой этнографический диктант.

12:00

2 ноября 2018 года

В центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина пройдёт поэтический вечер. Прозвучат лучшие произведения кыштымской поэзии в исполнении воспитанников творческого коллектива «Окно» (руководитель Елена Журавлёва). Песни на стихи местных поэтов исполнит хор «Доброхоты».

17:00

3 ноября 2018 года

В доме культуры металлургов состоится концерт ансамбля «Митрофановна». Телефон кассы ДК металлургов: 9-54-33.

15:00

3 ноября 2018 года

В доме культуры посёлка Тайгинка пройдёт развлекательный вечер «Муж и жена – одна сатана».

20:00

4 ноября 2018 года

Около универмага состоится городская акция «Вместе мы Россия», посвящённая Дню народного единства. Будет проведён танцевальный флешмоб.

11:00

4 ноября 2018 года

В Народном доме пройдёт концерт «Служу Государыне-песне», посвящённый 80-летию почётного гражданина Кыштыма Анатолия Ивановича Морозова. Телефон кассы Народного дома: 5-52-18.

14:00

10 ноября 2018 года

В доме культуры посёлка Тайгинка состоится дискотека для молодёжи.

21:00

10 ноября 2018 года

В доме культуры посёлка Северный пройдёт дискотека для молодёжи.

21:00

11 ноября 2018 года

В школе № 13 состоится географический диктант.

12:00

14 ноября 2018 года

В доме культуры металлургов пройдёт спектакль для детей «Гуси-лебеди» театра кукол имени В. Вольховского. Телефон кассы ДК металлургов: 9-54-33

11:00

14 ноября 2018 года

В Народном доме состоится ретро-концерт «Музыкальная история советского кино» Челябинского камерного хора им. В. В. Михальченко. Телефон кассы Народного дома: 5-52-18.

18:00

17 ноября 2018 года

В Народном доме пройдёт областной фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Возвращение динозавров». Телефон кассы Народного дома: 5-52-18.

14:00