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Театральный коллектив из Кыштыма стал лауреатом международного конкурса

Автор: КР от Вчера, 14:42 Категория: Общество

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Детский образцовый коллектив «Вдохновение» Дома детского творчества занял второе место на международном конкурсе «Театральная столица Розы Ветров», который завершился в Центральном Доме журналистов города Москвы.

 

Кыштымские театралы представили на суд жюри и зрителей постановку «Алиса в стране чудес» в номинации «Драматический спектакль».

 

Мастерство участников конкурса оценивали преподаватели столичных театральных институтов, в том числе ГИТИСа.

 

– Специальные призы за актёрское исполнение получили Иван Власов, играющий в спектакле Мартовского кролика, и Ксения Пузанова, вошедшая в образ Королевской мыши, – сообщила сайту «КР» руководитель коллектива «Вдохновение» Елена Баланцова.

 


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