В Кыштыме в ходе фестиваля установят большой общий обеденный стол Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Культура 0 Фото Центра развития туризма Кыштымского городского округа В Кыштыме второй год подряд пройдёт фестиваль «Мой Белый дом». Он проводится на территории приусадебного парка этого дворцового комплекса и посвящён главной достопримечательности города – усадьбе Демидовых, основателей города. В прошлом году этот фестиваль стал кульминацией проекта «Письма «Белому дому». На территории парка состоялись костюмированный бал, выставка-продажа изделий мастеров, лекторий и «поэтический микрофон». В этом году фестиваль назначен на 18 мая. Он пройдёт в рамках международной акции «Ночь музеев». Будет представлено две программы – дневная и ночная. – Гостей вновь будет ждать танцевальное представление-реконструкция исторического бала и лекторий, а также городская акция «Весенний пикник в усадьбе». На берегу городского пруда установим большой общий обеденный стол, на котором разместятся угощения, принесённые жителями и гостями города, – сказала сайту «КР» специалист Центра развития туризма Кыштымского городского округа Анна Акимова. – Собравшись все вместе за одним столом, участники пикника смогут угостить других и сами отведают что-то новое. Такой формат практически семейного обеда засвидетельствует общность горожан и их родственное, трепетное отношение к главной достопримечательности города. По словам Анны Акимовой, будет возобновлена ещё одна традиция – лодочный прокат на городском пруду. У гостей фестиваля появится возможность взять в прокат лодку и полюбоваться на кыштымскую усадьбу с водной глади. Вечерняя программа будет представлена в городском парке имени А. С. Пушкина. С наступлением сумерек гости отправятся на квест по историческому месту с фонариками, примут участие в акции запуска корабликов на городской пруд. В летнем кинотеатре на открытом воздухе их ожидает просмотр фильма. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить