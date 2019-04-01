В Кыштыме в ходе фестиваля установят большой общий обеденный стол

Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Культура

Фото Центра развития туризма Кыштымского городского округа

В Кыштыме второй год подряд пройдёт фестиваль «Мой Белый дом». Он проводится на территории приусадебного парка этого дворцового комплекса и посвящён главной достопримечательности города – усадьбе Демидовых, основателей города.

В прошлом году этот фестиваль стал кульминацией проекта «Письма «Белому дому». На территории парка состоялись костюмированный бал, выставка-продажа изделий мастеров, лекторий и «поэтический микрофон».

В этом году фестиваль назначен на 18 мая. Он пройдёт в рамках международной акции «Ночь музеев». Будет представлено две программы – дневная и ночная.

– Гостей вновь будет ждать танцевальное представление-реконструкция исторического бала и лекторий, а также городская акция «Весенний пикник в усадьбе». На берегу городского пруда установим большой общий обеденный стол, на котором разместятся угощения, принесённые жителями и гостями города, – сказала сайту «КР» специалист Центра развития туризма Кыштымского городского округа Анна Акимова. – Собравшись все вместе за одним столом, участники пикника смогут угостить других и сами отведают что-то новое. Такой формат практически семейного обеда засвидетельствует общность горожан и их родственное, трепетное отношение к главной достопримечательности города.

По словам Анны Акимовой, будет возобновлена ещё одна традиция – лодочный прокат на городском пруду. У гостей фестиваля появится возможность взять в прокат лодку и полюбоваться на кыштымскую усадьбу с водной глади.

Вечерняя программа будет представлена в городском парке имени А. С. Пушкина. С наступлением сумерек гости отправятся на квест по историческому месту с фонариками, примут участие в акции запуска корабликов на городской пруд. В летнем кинотеатре на открытом воздухе их ожидает просмотр фильма.