Жителям Кыштыма предлагают написать письма Белому дому
Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Туризм
В предстоящую субботу на территории парка у Белого дома центр развития туризма Кыштымского округа представит проект «Встречи в городе. Кыштым. Усадьба». На берегу пруда будет работать детская зона и литературная аллея. Кыштымский историко-революционный музей проведёт для всех желающих экскурсию «Усадьба заводовладельцев».
Как сообщила сайту «КР» начальник центра развития туризма Алина Шмарина, в рамках встречи состоится запуск проекта «Письма Белому дому». Жители города напишут о том, как они проводили время в усадьбе, чем она была для них раньше и что они переживают по отношению к ней сейчас. Эти послания будут опубликованы на страницах газет, в интернете, а также их можно будет услышать в эфире местной телерадиокомпании.
Усадьба Демидовых, или «Белый Дом» – памятник архитектуры федерального значения, который уже третье десятилетие находится на реконструкции. С 1757 года, с самого момента своего основания, дом был центром культурной и общественной жизни города.
Организаторы встречи считают, что сегодня он стал молчаливой руиной, которая не вступает в диалог ни с жителем, ни с гостем города. Возобновление этого диалога возможно благодаря регулярной культурной, образовательной, художественной, туристической и общественной программы вокруг объекта – иными словами, физической реконструкции Белого дома должна предшествовать реконструкция символическая.
Афиша мероприятия:
13.00 – Открытие, презентация проекта «Письма «Белому дому».
13.00-15.00 – «Мой Белый Дом» – прохождение маршрутов на территории парка.
13.00 -15.00 – площадка «Письма Белому дому»: все желающие смогут стать первыми, кто напишет письма главному дворцу округа.
13.00-15.00 – площадка «260 слов о Кыштыме»
13.00-15.00 – Программа детских библиотек Кыштымского городского округа.
13.30 -14.30 – экскурсия «Усадьба заводовладельцев «Белый дом».
13.00-15.00 – Кыштымское подворье (мастер-классы, продажа сувениров).
15:00 – викторина и розыгрыш призов, закрытие.
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