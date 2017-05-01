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Жителям Кыштыма предлагают написать письма Белому дому

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Туризм

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В предстоящую субботу на территории парка у Белого дома центр развития туризма Кыштымского округа представит проект «Встречи в городе. Кыштым. Усадьба». На берегу пруда будет работать детская зона и литературная аллея. Кыштымский историко-революционный музей проведёт для всех желающих экскурсию «Усадьба заводовладельцев».

 

Как сообщила сайту «КР» начальник центра развития туризма Алина Шмарина, в рамках встречи состоится запуск проекта «Письма Белому дому». Жители города  напишут о том, как они проводили время в усадьбе, чем она была для них раньше и что они переживают по отношению к ней сейчас. Эти послания будут опубликованы на страницах газет, в интернете, а также их можно будет услышать в эфире местной телерадиокомпании.

 

Усадьба Демидовых, или «Белый Дом» – памятник архитектуры федерального значения, который уже третье десятилетие находится на реконструкции. С 1757 года, с самого момента своего основания, дом был центром культурной и общественной жизни города.

 

Организаторы встречи считают, что сегодня он стал молчаливой руиной, которая не вступает в диалог ни с жителем, ни с гостем города. Возобновление этого диалога возможно благодаря регулярной культурной, образовательной, художественной, туристической и общественной программы вокруг объекта – иными словами, физической реконструкции Белого дома должна предшествовать реконструкция символическая.

 

Афиша мероприятия:

 

13.00 – Открытие, презентация проекта «Письма «Белому дому».

13.00-15.00 – «Мой Белый Дом» – прохождение маршрутов на территории парка.

13.00 -15.00 – площадка «Письма Белому дому»: все желающие смогут стать первыми, кто напишет письма главному дворцу округа.

13.00-15.00 – площадка «260 слов о Кыштыме»

13.00-15.00 – Программа детских библиотек Кыштымского городского округа.

13.30 -14.30 – экскурсия «Усадьба заводовладельцев «Белый дом».

13.00-15.00 – Кыштымское подворье (мастер-классы, продажа сувениров).

15:00 – викторина и розыгрыш призов, закрытие.

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