Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко
Автор: КР от Вчера, 17:49 Категория: Туризм
Стали известны результаты всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
На конкурс было подано более тысяч заявок из 75 регионов нашей страны. В полуфинал прошли только 182. В их числе – проект центра развития туризма Кыштымского городского округа «Письма Белому Дому». Вчера стали известны победители конкурса, который получат гранты на реализацию лучших проектов. Среди пяти победителей от Уральского федерального округа – и Кыштым.
– Размер гранта от фонда Тимченко составит 350 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» директор центра развития туризма Алина Шмарина. – Проект «Письма Белому Дому» будет реализован к 31 июля 2018 года.
На сегодня свои послания памятнику архитектуры федерального значения Белому дому жители нашего города написали 34 письма. В числе авторов – как представители старших поколений, так и школьники. Все они желают демидовской усадьбе, закрытой на реконструкцию в 2005 году, скорейшего «выздоровления».
В рамках проекта в парке демидовской усадьбы будут проводиться экскурсии и различные выставки. А завершающим аккордом станут выставка писем и фестиваль в парке у Белого дома.
Комментарии
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (slesar)
Так и надо, не фига по улице пьяным шататься, попался отвечай. >>>
В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания (Кирилл Мазур)
!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга ! >>>
Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко (kazanalex)
ну собственно еще деньги под разворовывание ))) >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (Искандер)
Где логика - оскорбил в отделе и публично! Тёплое с мягким... >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (НэМэнт)
Какие все нежные стали. А сами то как общаются с людьми ? как с быдлом. >>>
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