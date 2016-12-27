Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко

Автор: КР от Вчера, 17:49 Категория: Туризм

Стали известны результаты всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

На конкурс было подано более тысяч заявок из 75 регионов нашей страны. В полуфинал прошли только 182. В их числе – проект центра развития туризма Кыштымского городского округа «Письма Белому Дому». Вчера стали известны победители конкурса, который получат гранты на реализацию лучших проектов. Среди пяти победителей от Уральского федерального округа – и Кыштым.

– Размер гранта от фонда Тимченко составит 350 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» директор центра развития туризма Алина Шмарина. – Проект «Письма Белому Дому» будет реализован к 31 июля 2018 года.

На сегодня свои послания памятнику архитектуры федерального значения Белому дому жители нашего города написали 34 письма. В числе авторов – как представители старших поколений, так и школьники. Все они желают демидовской усадьбе, закрытой на реконструкцию в 2005 году, скорейшего «выздоровления».

В рамках проекта в парке демидовской усадьбы будут проводиться экскурсии и различные выставки. А завершающим аккордом станут выставка писем и фестиваль в парке у Белого дома.