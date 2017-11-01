В Кыштыме школьники пишут письма Белому дому

Автор: КР от Сегодня, 09:30 Категория: Общество

Белый дом. Автор фото - Людмила Колыжук.

Неделя осенних каникул, начавшихся в минувший понедельник, будет посвящена не только отдыху. Сегодня в нашем городе начинается муниципальный этап Всероссийской олимпиады.

Как сообщила сайту «КР» начальник управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Светлана Попинако, сначала школьники проверят свои знания в области астрономии. Завтра их ждут испытания по экономике, а 3 ноября – по информатике.

Десять учеников первой, пятой и вечерней школ проведут каникулы в трудовых бригадах, ещё 192 человека посетят пришкольные лагеря. Кстати, именно там директор кыштымского Центра развития туризма Алина Шмарина проводит уроки-презентации «Главный дом».

Благодаря этому школьники узнают о проекте «Письма Белому дому». На сегодня уже более 40 взрослых и детей передали послания усадьбе Демидовых. В течение учебного года специалисты Центра развития туризма посетят все детские сады и школы нашего округа.

В мае в парке у Белого дома развернётся выставка собранных писем. Это, по задумке организаторов проекта – Центра развития туризма, может привлечь инвесторов, готовых вложить средства в его восстановление.

Ознакомиться с уже написанными письмами и опубликовать своё можно в официальном сообществе проекта «Письма Белому дому».